В Черновицкой области за сутки умерло 6 человек: у двух был коронавирус, остальных проверяют

В Черновицкой области за сутки умерло 6 человек, у которых подозревали или было подтверждено заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую областную государственную администрацию в Facebook.

По данным облгосадминистрации, у двух умерших было лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом. Результаты диагностики еще четырех умерших пока ожидают.

"Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома", - добавили в ОГА.

Напомним, вчера в Черновицкой центральной районной больнице умер пациент с подозрением на заражение коронавирусом. Состояние мужчины ухудшилось 18 апреля. Он умер в реанимационном отделении. У умершего были сопутствующие заболевания, ранее он перенес инфаркт и инсульт.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области вчера зафиксировали новый летальный случай, связанный с коронавирусом. При этом 6 жителей области полностью выздоровели от коронавируса и были выписаны из больниц.