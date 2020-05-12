В Черновицкой области за сутки более 70 новых заражений коронавирусом

В Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новых случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

За минувшие сутки скончались еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека. Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом.

Всего на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести адаптивный карантин. В частности, комиссия решила продлить действие ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, посещение детских и спортивных площадок, оказание стоматологических услуг.

Напомним, в Украине начался первый этап выхода из карантина. С 11 мая в Украине разрешается работа кафе и других заведений общественного питания, магазинов в торговых центрах, парикмахерских, салонов красоты и стоматологических клиник. Также украинцы с понедельника могут посещать парки, скверы, зоны отдыха и детские площадки. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять карантин.

РБК-Украина писало, что глава Министерства здравохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни за сутки 10 мая зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.