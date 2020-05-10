В Черновицкой области резко возросла заболеваемость коронавирусом

В Черновицкой области в субботу, 9 мая, зафиксировали новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

В частности, за последние сутки установлен диагноз инфицирование COVID-19 еще у 89 жителей Буковины. Среди них 29 случаев зарегистрировали в Черновцах.

"Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом. К счастью еще 18 буковинцев побороли инфекцию", - отметил Осачук.

В течение суток в областной лаборатории было протестировано 423 образца материалов.

Напомним, за минувшие сутки в больницах Черновицкой области зафиксировали 3 летальных случая от коронавируса. Всего в области в результате инфицирования COVID-19 умерли 75 человек.

Добавим, что в Харьковской области три населенных пункта закрыли на карантин в связи с ростом зоболеваемости COVID-19.

По состоянию на 9 мая число больных коронавирусом в Украине достигло 14 710. От осложнений в результате инфекции умерли 376 пациентов.