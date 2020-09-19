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В Черновицкой области произошло ДТП с автобусом, 12 пострадавших и один погибший

Автор: Максим Зайченко

В субботу ночью, 19 сентября, в Хотинском районе Черновицкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате 12 человек пострадали, один погиб.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около часа ночи вблизи села Недобоевцы.

"Произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу. К деблокации привлекались 6 спасателей и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, один человек погиб.

Кроме того, на днях на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области столкнулись 6 автомобилей, из-за аварии вблизи Львова наблюдались большие пробки.

Напомним, в Хмельницком произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля. В результате аварии пострадали 7 человек.

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