В Черновицкой области произошла вспышка COVID-19

В селе Черновка Черновицкой области все тесты на коронавирус COVID-19, которые сделали накануне, оказались положительными. Точное чисто зараженных пока неизвестно.

Об этом сообщил сельский председатель Георгий Бота на своей странице в Facebook.

По словам Боты, двое инфицированных находятся в больнице, остальные пациенты - лечатся амбулаторно. Несколько семей на самоизоляции.

"На каждом шагу подстерегает опасность - можно заразиться Covid-19. Все анализы, которые были сделаны накануне положительные! Больных много!", - написал он.

Сегодня в селе Черновка проведут дезинфекцию улиц.

Напомним, в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших.

Отметим, из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут пересмотреть 12 июня.

Также в Житомирской области решили усилить карантин.