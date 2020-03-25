В Черновицкой области подтвердили новые случаи коронавируса

Общее количество заболевших возросло до 42
В Черновицкой области сегодня, 25 марта, подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрации (ОГА) на странице в Facebook.
По данным ОГА, сегодня коронавирус был диагностирован у двух женщин и двух мужчин. Один человек вернулся из Италии, другие - контактировали с ранее зараженным.
"Двое больных с Колинковцы, один - из Лужан, один - из Черновцов", - добавили в ОГА.
Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области возросло до 42, из них 1 летальный, еще один человек вылечился. География распространения COVID-19 выглядит так:
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе заявили об увеличении количества случаев коронавируса. Сегодня областной лабораторный центр подтвердил еще 8 случаев коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что сегодня в Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Болезнь диагностировали у местной жительницы.