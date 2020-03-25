В Черновицкой области подтвердили новые случаи коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество заболевших возросло до 42

В Черновицкой области сегодня, 25 марта, подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрации (ОГА) на странице в Facebook.

По данным ОГА, сегодня коронавирус был диагностирован у двух женщин и двух мужчин. Один человек вернулся из Италии, другие - контактировали с ранее зараженным.

"Двое больных с Колинковцы, один - из Лужан, один - из Черновцов", - добавили в ОГА.

Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области возросло до 42, из них 1 летальный, еще один человек вылечился. География распространения COVID-19 выглядит так:

Колинковцы, Хотинского района - 14 человек;

Брусника, Кицманского района - 7 человек;

Лужаны, Кицманского района - 5 человек;

Черновцы - 3 человека.

Большой Кучуров, Сторожинецкого района - 2 человека;

Хотин - 1 человек;

Иживцы, Сторожинецкого района - 1 человек;

Заставна - 2 человека;

Юрковцы, Заставнивского района - 1 человек;

Глыбока - 1 человек;

Каменка, Глыбоцкого района - 1 человек;

Луковица, Глыбоцкого района - 1 человек;

Топоривцы, Новоселицкого района - 1 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе заявили об увеличении количества случаев коронавируса. Сегодня областной лабораторный центр подтвердил еще 8 случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Болезнь диагностировали у местной жительницы.