В Черновицкой области налоговик устроил смертельное ДТП

В пятницу, 11 февраля, в Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием налоговика. В результате аварии погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, в пятницу около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном авто допустил столкновение с другим автомобилем, 26-летний водитель которого погиб на месте происшествия.
По результатам медицинского осмотра, в крови налоговика обнаружили алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных.
Чиновника задержали, сейчас решается вопрос по сообщению о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Предварительно дело квалифицировали, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Напомним, 9 февраля сообщалось о том, что трассе Киев-Харьков-Довжанский машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.
После чего стало известно, что якобы с повинной пришел водитель, работающий у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызвать бизнесмена на допрос.
Впоследствии правоохранители провели серию обысков в рамках расследования смертельного ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского - в доме и гостинице бизнесмена.
Вместе с тем, ДБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена.