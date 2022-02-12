В Черновицкой области налоговик устроил смертельное ДТП

По предварительной информации, в пятницу около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном авто допустил столкновение с другим автомобилем, 26-летний водитель которого погиб на месте происшествия.

По результатам медицинского осмотра, в крови налоговика обнаружили алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных.

Чиновника задержали, сейчас решается вопрос по сообщению о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Предварительно дело квалифицировали, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.