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В Черновицкой области от коронавируса умерли более 300 человек

Автор: Инна Собора

В Черновицкой области коронавирусом с начала пандемии заболело 11 580 человек. В общем зафиксировано более 302 смертей.

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Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в возрастной группе от 60 до 69 лет. Всего 89 смертей.

Кроме того, за последние сутки подтвердили 150 новых случаев. Всего выздоровели 6779 человек.

"Коронавирусом в Черновицкой области больше болеют женщины, их в структуре больных 57,7%, мужчин, соответственно, - 42,3%. Однако среди умерших преобладают мужчины, их 53,1%", - сообщил Осачук.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2411 новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В частности, в "красной" зоне Черновцы и шесть районов Черновицкой области.

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