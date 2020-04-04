ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области количество случаев коронавируса перевалило за 220

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 16:56
В Черновицкой области количество случаев коронавируса перевалило за 220
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зафиксировали более 20 случаев

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области превысило 220. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook.

По словам руководителя ОГА, по состоянию на утро 4 апреля в области лабораторно подтвердили уже 225 случаев заболевания коронавирусом.

"Вчера вечером я сообщил вам цифру 202 инфицированных, а сегодня утром у нас 225. Я вас прошу, оставайтесь дома и прислушайтесь, что это требование органов, которые руководят процессами", - заявил Осачук.

Сергей Осачук о режиме максимального ограничения перемещения людей в Черновицкой области на выходные

Сергей Осачук о режиме максимального ограничения перемещения людей в Черновицкой области на выходные

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Суббота, 4 апреля 2020 г.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Украине было зафиксировано 1096 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 154 случая заболевания COVID-19. Также в стране возросло количество летальных случаев от коронавируса. Жертвами болезни стали 26 человек.

Как писало РБК-Украина, в Черновицкой области из-за стремительного распространения коронавируса ввели особые карантинные ограничения на время выходных. На выходных жителям области запретили передвигаться по улицам и быть в общественных местах.

В Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски Кабмин разрешил находиться на улице без маски
Новости Украины Черновицкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь