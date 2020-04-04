В Черновицкой области количество случаев коронавируса перевалило за 220

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зафиксировали более 20 случаев

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области превысило 220. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook.

По словам руководителя ОГА, по состоянию на утро 4 апреля в области лабораторно подтвердили уже 225 случаев заболевания коронавирусом.

"Вчера вечером я сообщил вам цифру 202 инфицированных, а сегодня утром у нас 225. Я вас прошу, оставайтесь дома и прислушайтесь, что это требование органов, которые руководят процессами", - заявил Осачук.

Сергей Осачук о режиме максимального ограничения перемещения людей в Черновицкой области на выходные Сергей Осачук о режиме максимального ограничения перемещения людей в Черновицкой области на выходные Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Суббота, 4 апреля 2020 г.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Украине было зафиксировано 1096 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 154 случая заболевания COVID-19. Также в стране возросло количество летальных случаев от коронавируса. Жертвами болезни стали 26 человек.

Как писало РБК-Украина, в Черновицкой области из-за стремительного распространения коронавируса ввели особые карантинные ограничения на время выходных. На выходных жителям области запретили передвигаться по улицам и быть в общественных местах.