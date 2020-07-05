В Черновицкой области количество больных COVID-19 превысило пять тысяч

Количество больных коронавирусом в Черновицкой области пересекло отметку в пять тысяч. По состоянию на 4 июля общая численность инфицированных в регионе составляет 5002 людей.



Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.



По его словам, 4 июля в области подтверждено еще 30 новых случаев заражения COVID-19. Всего лабораторный центр за сутки обработал 282 образца.



Также отмечается, что от коронавируса в субботу выздоровели 39 человек.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболели 47 677 человек. Из них 3 тыс. 456 детей и 6 тыс. 907 медработники. Выздоровели 21 тыс. 155 человек, умерли - 1 тыс. 227 человек.

За минувшие сутки заболело 914 человек, из них 74 ребенка и 63 медработники. Было госпитализировано 196 человек.

Ранее Минздрав назвал регионы с самой тяжелой эпидситуацией.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.