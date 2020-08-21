В Черновицкой области двое суток подряд более 200 новых больных COVID-19

В Черновицкой области уже двое суток подряд фиксируют более 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего количество заболевших возросло до 8713.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Так, за последние сутки в области 208 новых больных. Черновицкий лабораторный центр за сутки исследовал 752 образцов.

По словам Осачука, жители области активно пренебрегают собственной безопасностью.

"Случаи инфицирования случались на рынках, на курортах, в общественном транспорте и, конечно же, во время массовых гуляний. Как результат, имеем более 200 вновь выявленных инфицированных второй день подряд", - написал глава ОГА.

Также он сообщил, что некоторые госпитальные базы загружены уже на 70%, 80% и даже 100%.

Напомним, в Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины после того, как правительство отнесло город к "красной зоне" карантина.

Как известно, по состоянию на 21 августа в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса.