В Черновицкой области от COVID-19 умерли трое медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено 264 случая заражения вирусом среди медработников

В Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых ранее подтвердили коронавирус. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

По его словам, на сегодня в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников.

"Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и другие. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни ", - заявил Черный.

Он также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID-19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

"Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больницы №1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработники заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницах есть по 10 и меньше больных медработников ", - добавил чиновник.

Также он отметил, что по результатам эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медиков заболели не на рабочем месте.

Напомним, в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи медицинских работников. За последние сутки было зафиксировано более 130 случаев инфицирования медицинских работников.

Кроме того, в Украине более 20% от общего количества больных коронавирусом являются врачами.