В Черновицкой области антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки подтвердили 130 новых больных.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, таких цифр не было даже весной, когда был пик заболеваемости.

"Есть антирекорд! 130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню", - написал Осачук.

Он отметил, что несмотря на то, что эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, он может произойти раньше.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 7110 человек. 5354 человек выздоровели от COVID-19.

Ранее Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.

РБК-Украина писало, что по состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей, среди которых и Черновицкая область.