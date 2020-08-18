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В Черновицкой области уже более 8 тысяч зараженных коронавирусом

Автор: Инна Собора

За последние сутки 154 новых случая

В Черновицкой области, по состоянию на вечер 18 августа, зафиксировано 8108 больных коронавирусом. Из них 154 случая зафиксированы за последние сутки.

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Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Он отметил, что в области от COVID-19 умерли уже почти 250 человек.

"В борьбе с коронавирусом мы уже потеряли 243 буковинцев. Достаточная ли это цифра, чтобы понять серьезность ситуации? Судя по ежедневных высоких показателей заболеваемости - нет", - отметил Осачук.

Также он добавил, что болезнь преодолели уже 5649 жителей области с начала пандемии коронавируса в марте.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1616 человек.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

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