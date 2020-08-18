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В Черновицкой области уже почти 8 тысяч больных COVID-19

Черновицкая область, Вторник 18 августа 2020 04:32
В Черновицкой области уже почти 8 тысяч больных COVID-19
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом

В Черновицкой области общее количество инфицированных достигло 7954 человек. За прошедшие сутки подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он призвал сделать все, чтобы территория Черновицкой области "была как можно дальше от" красной "зоны".

"Если мы хотим, чтобы дети ходили в садик, а школы работали, то должны взять под контроль нарастание волны COVID-19. Если не сумеем сделать этого - вернемся к жестким карантинным ограничениям. Потому что жизнь и здоровье людей являются приоритетом в шкале ценностей государства ", - отметил он.

Напомним, 14 августа в Черновицкой области зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом - 183 новых случая в сутки.

В Украине к ослаблению карантина остаются готовыми Киев и еще 10 областей.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

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