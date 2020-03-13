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В Черновицкой области уже 8 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 19:25
В Черновицкой области уже 8 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы 8 человек с подозрением на COVID-19

Еще 2 человек из подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня в Черновицкую областную клиническую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Сообщается, что они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19.

"Всего, по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы 8 человек с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области усилили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и другие подобные заведения. Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщал, что вчера вечером заседала областная комиссия Службы экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде.

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта в Украине начал действовать карантин во всех областях из-за распространения коронавируса в мире. В частности, запрещено проведение мероприятий с участием более 200 человек, закрыты учебные заведения и отменены авиасообщение с некоторыми странами.

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