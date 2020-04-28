В Черновицкой области 51 пациент в тяжелом состоянии из-за коронавируса

В Черновицкой области 51 пациент с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

При этом отмечается, что 42 из них находятся в реанимации, а еще восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"В реанимации областной клинической больницы находятся 15 пациентов. Трое больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, у них тяжелые формы пневмонии. Это пациенты с почечной недостаточностью, они длительное время лечатся методом гемодиализа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в реанимации областной детской больницы находятся два пациента.

"10 больных у реанимации Черновицкой городской больницы №1, трое из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией - на аппаратах искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки одному пациенту стало лучше, его переведут в другое отделение", - говорится в сообщении.

Также в ОГА добавили, что пять пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкого ЦРБ. Они на кислородной поддержке.

"В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся четверо пациентов на неинвазивной вентиляции легких, двое из них - в критическом состоянии. В Хотинской центральной районной больницы двое пациентов с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Сторожинецкой ЦРБ находятся 13 пациентов в тяжелом состоянии. В реанимации лечат шесть, один из них с подозрением на COVID-19 - аппарате ИВЛ.

Напомним, в Украине за последние сутки возросло количество зараженных коронавирусом на 401 человека, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19.