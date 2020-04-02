В Черновицкой области у 5 больных коронавирусом тяжелое состояние

В Черновицкой области в реанимации находятся 5 пациентов с коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что все они подключены к неинвазивной вентиляции легких. Трое из них находятся в областной клинической больнице, еще двое - в Глибоцкой центральной районной больнице.

"В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 5 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. У них подтверждено коронавирус. Состояние больных стабильно тяжелое", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области с подозрением на коронавирус находятся 258 человек. Всего лабораторно подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом в области.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. Всего в Украине с симптомами COVID-19 умерли 20 человек - 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. При этом по словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.