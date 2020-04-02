ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области у 5 больных коронавирусом тяжелое состояние

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 13:33
В Черновицкой области у 5 больных коронавирусом тяжелое состояние
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациенты подключены к неинвазивной вентиляции легких

В Черновицкой области в реанимации находятся 5 пациентов с коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что все они подключены к неинвазивной вентиляции легких. Трое из них находятся в областной клинической больнице, еще двое - в Глибоцкой центральной районной больнице.

"В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 5 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. У них подтверждено коронавирус. Состояние больных стабильно тяжелое", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области с подозрением на коронавирус находятся 258 человек. Всего лабораторно подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом в области.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. Всего в Украине с симптомами COVID-19 умерли 20 человек - 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. При этом по словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

Во Львове 5 пациентов с подозрением на COVID-19 находятся в тяжелом состоянии Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч
Новости Украины Черновицкая областьреанимацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь