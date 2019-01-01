В Черном море ВМСУ открыли огонь для остановки танзанского судна

Фото: задержанное судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Судно-нарушитель отказывалось останавливаться

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке пограничной службы остановили попытку морской контрабанды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ВМСУ.

ВМС сообщило, что в последние часы 2018 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов.

"Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенций ООН по морскому праву и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер “Прилуки”, - рассказали в ВМСУ.

После обнаружения судна-нарушителя с помощью технических средств и отказа выйти на связь, ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Однако после опроса судно отказалось остановиться.

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер “Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и відконвойовано к порту Одесса", - сообщили в ВМСУ.

Также сообщается, что остановка иностранного судна осуществлялось при поддержке артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердсянськ".

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