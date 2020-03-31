Черногория ввела комендантский час из-за коронавируса

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Комендантский час будет действовать с 19:00 вечера и до 5:00 утра в будни

В Черногории ввели комендантский час для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает RTCG.

В частности, комендантский час будет действовать с 19:00 вечера и до 5:00 утра в будни, и с 1 ночи до 5 утра с субботы по понедельник. Он не действует на работников служб, которые выполняют регулярные задачи и предоставляют услуги государственного значения.

Во время этого ограничения разрешается только выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.

Напомним, в понедельник, 30 марта, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране вводится комендантский час, что означает запрет на передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.

Вместе с тем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможности усиления карантина в связи с распространением коронавируса в Украине, в частности речь идет о комендантском часе.

Он отметил, что сейчас такие меры не нужны, однако вариант комендантского часа возможен. Аваков привел пример стран Европы, где прибегли к таким жестким мерам для сдерживания распространения инфекции.