Черногория сократила срок действия COVID-сертификатов для туристов

"Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, что полная вакцинация осуществлена не позднее 6 месяцев до момента въезда в Черногорию. Остальные условия въезда остаются в силе", - говорится в сообщении.

Въезд в Черногорию для туристов

Въезд в Черногорию разрешен только при наличии одного из следующих документов:

Подтверждение, что лицо было полностью вакцинировано против COVID-19. Полная вакцинация должна быть осуществлена ​​не ранее 14 дней и не позднее 6 месяцев до въезда в Черногорию. Негативный ПЦР-тест не старше 72 часов или положительный ПЦР-тест на ранее 14 дней и не старше 180 дней до въезда в Черногорию. Положительный ПЦР-тест старше 10 дней, но не старше 6 месяцев от даты получения такого теста. Негативный быстрый тест на антиген не старше 48 часов до момента въезда в Черногорию.

Стоит отметить, что черногорцы принимает любую вакцину, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках. Лица до 18 лет могут въезжать без ограничений.

Внутренние ограничения в стране

Стоит отметить, что в данный момент действуют внутренние ограничения в стране. В частности, речь идет об обязательной проверке документов о вакцинации для посещения торговых и бизнес-центров, супермаркетов, магазинов непродовольственных товаров, спортивных мероприятий и других частных торжеств.

В стране запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов и дискотек. Работа кафе и ресторанов разрешена до 00:00 часов.