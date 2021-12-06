Черногория сократила срок действия COVID-сертификатов для туристов

Черногория ужесточила требования ко въезду привитых от коронавируса путешественников. Вакцинированным туристам придется учесть новый срок действия своего COVID-сертификата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.
"Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, что полная вакцинация осуществлена не позднее 6 месяцев до момента въезда в Черногорию. Остальные условия въезда остаются в силе", - говорится в сообщении.
Въезд в Черногорию разрешен только при наличии одного из следующих документов:
Стоит отметить, что черногорцы принимает любую вакцину, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках. Лица до 18 лет могут въезжать без ограничений.
Стоит отметить, что в данный момент действуют внутренние ограничения в стране. В частности, речь идет об обязательной проверке документов о вакцинации для посещения торговых и бизнес-центров, супермаркетов, магазинов непродовольственных товаров, спортивных мероприятий и других частных торжеств.
В стране запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов и дискотек. Работа кафе и ресторанов разрешена до 00:00 часов.
Напомним, с распространением в мире нового штамма "Омикрон" страны Европы вводят строгие ограничения въезда для всех туристов.
Мы писали ранее о том, что Япония вводит строгие ограничения для въезда туристов из-за распространения нового штамма "Омикрон". Новые правила будут применяться для туристов из четырех стран - Индии, Греции, Румынии и четырех штатов США.