В Черногории запретили посещение кафе, ночных клубов и матчей без COVID-сертификата

Правительство Черногории приняло новые меры по борьбе с коронавирусом, которые будут действовать с 30 июля по 20 августа. Они коснулись посещения развлекательных заведений и спортивных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Fosmedia.
С 30 июля вход в рестораны, кафе, а также в ночные клубы и дискотеки, независимо от того, работают они на улице или в помещении, разрешается только при наличии цифрового COVID-сертификата. Документ должен содержать один из четырех вариантов данных о тестах или вакцинации:
Отмечается, что владельцы заведений обязаны назначить человека, который будет контролировать наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов.
Эти требования также распространяются на работников развлекательной индустрии и сферы общественного питания.
Напомним, ранее власти Черногории приняли решение запретить до 2 августа работу ночных клубов и дискотек на открытом воздухе и в помещении из-за роста новых случаев коронавируса.