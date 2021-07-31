В Черногории запретили посещение кафе, ночных клубов и матчей без COVID-сертификата

Правительство Черногории приняло новые меры по борьбе с коронавирусом, которые будут действовать с 30 июля по 20 августа. Они коснулись посещения развлекательных заведений и спортивных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Fosmedia .

С 30 июля вход в рестораны, кафе, а также в ночные клубы и дискотеки, независимо от того, работают они на улице или в помещении, разрешается только при наличии цифрового COVID-сертификата. Документ должен содержать один из четырех вариантов данных о тестах или вакцинации:

о полной вакцинации или получении первую дозы вакцины от COVID19;

наличие отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не позднее 72 часов;

информация о перенесенной коронавирусной инфекции - положительный ПЦР-тест, результат которого получен не менее чем за 14 и не более 180 дней назад;

отрицательный экспресс-тест на коронавирус, сделанный не ранее 48 часов.

Отмечается, что владельцы заведений обязаны назначить человека, который будет контролировать наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов.

Эти требования также распространяются на работников развлекательной индустрии и сферы общественного питания.