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В Черногории запретили посещение кафе, ночных клубов и матчей без COVID-сертификата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Черногории приняло новые меры по борьбе с коронавирусом, которые будут действовать с 30 июля по 20 августа. Они коснулись посещения развлекательных заведений и спортивных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Fosmedia.

С 30 июля вход в рестораны, кафе, а также в ночные клубы и дискотеки, независимо от того, работают они на улице или в помещении, разрешается только при наличии цифрового COVID-сертификата. Документ должен содержать один из четырех вариантов данных о тестах или вакцинации:

  • о полной вакцинации или получении первую дозы вакцины от COVID19;
  • наличие отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не позднее 72 часов;
  • информация о перенесенной коронавирусной инфекции - положительный ПЦР-тест, результат которого получен не менее чем за 14 и не более 180 дней назад;
  • отрицательный экспресс-тест на коронавирус, сделанный не ранее 48 часов.

Отмечается, что владельцы заведений обязаны назначить человека, который будет контролировать наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов.

Эти требования также распространяются на работников развлекательной индустрии и сферы общественного питания.

Напомним, ранее власти Черногории приняли решение запретить до 2 августа работу ночных клубов и дискотек на открытом воздухе и в помещении из-за роста новых случаев коронавируса.

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