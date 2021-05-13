В Черногории туристы смогут сдать COVID-тест бесплатно

Туристы, которые уже покидают Черногорию, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Это возможно, если в их стране действует такое требование.

Об этом сообщает " Радио и телевидение Черногории " со ссылкой на Минздрав Черногории.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели коронавирусом.

Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. По его словам, за месяц перечень расширился на девять государств.

Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.