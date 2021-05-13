ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черногории туристы смогут сдать COVID-тест бесплатно

Новина українською →
Черногория, Четверг 13 мая 2021 06:20
В Черногории туристы смогут сдать COVID-тест бесплатно Фото: бесплатный тест сделают туристам, чьи страны требуют это при возвращении (Patrick van Katwijk/BSR Agency/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Туристы, которые уже покидают Черногорию, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Это возможно, если в их стране действует такое требование.

Об этом сообщает "Радио и телевидение Черногории" со ссылкой на Минздрав Черногории.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович ранее также рассказала, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели коронавирусом.

Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. По его словам, за месяц перечень расширился на девять государств.

Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Черногория Коронавирус
NEWS
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным