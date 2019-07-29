ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ДТП в Черногории пострадали более 40 человек

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 16:36
В ДТП в Черногории пострадали более 40 человек
Фото: место происшествия (twitter.com/MMC_RTCG)

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы

На северо-западе Черногории пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 41 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Как сообщается, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы. Авария произошла около ТЭЦ под городом Плевля, вблизи отвалов добываемого угля. 

"В больнице города Плевля на лечении оставлено 26 человек. Трое тяжело пострадавших отправили в Сербию", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что жители Плевли уже ночью выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь. Среди наиболее сильно пострадавших - водитель автобуса, который был доставлен в Клинический центр Подгорицы. Полиция выясняет причины инцидента. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что возле города Тиват (Черногория) столкнулись яхта и прогулочная лодка, в результате чего погибли двое людей. Авария произошла у берегов села Облатно около полудня. На борту лодки находились шкипер, двое взрослых и двое детей, на борту яхты - пятеро детей, шкипер и двое взрослых.

Кроме того, в Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четверо человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что во время поворота водитель Opel совершил столкновение с автомобилем Honda, который двигался навстречу. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

На трассе Киев-Чоп в ДТП пострадали 5 человек В Ровно автомобиль врезался в электроопору, погиб человек
Новости Украины ДТПЧерногория
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь