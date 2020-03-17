В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса

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По словам премьера, женщины прибыли из стран, где ранее были зафиксированы вспышки коронавируса

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mina.

По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, родившиеся в 1948 и 1973 годах. Они находились в районах, затронутых эпидемией, ранее.

"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент они обе стабильны", - сказал Маркович.

Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, в Италии за сутки от вируса умерли 345 человек. Общее количество смертей, таким образом, увеличилось до 2503. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.

Добавим, что по состоянию на 17 марта в Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, а также два летальных случая. От коронавируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области и 33-летняя жительница Черновицкой области.