ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 21:33
В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

По словам премьера, женщины прибыли из стран, где ранее были зафиксированы вспышки коронавируса

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mina.

По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили две женщины, родившиеся в 1948 и 1973 годах. Они находились в районах, затронутых эпидемией, ранее.

"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент они обе стабильны", - сказал Маркович.

Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, в Италии за сутки от вируса умерли 345 человек. Общее количество смертей, таким образом, увеличилось до 2503. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.

Добавим, что по состоянию на 17 марта в Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, а также два летальных случая. От коронавируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области и 33-летняя жительница Черновицкой области.

Минздрав подтвердил второй случай смерти от коронавируса в Украине В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое
Новости Украины ЧерногорияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь