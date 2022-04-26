Чернобыль и война. В 36-ую годовщину трагедии над ЧАЭС нависла новая угроза

Чернобыльская катастрофа

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло два взрыва, полностью разрушивших реактор. Из-за взрыва начался пожар, а воздух был загрязнен радиоактивными веществами, извержение которых удалось остановить только в конце мая 1986 года.

Фото: ЧАЭС (Getty Images)

После аварии образовалось радиоактивное облако, накрывшее Украину, Беларусь, Россию, а также значительную часть европейских стран. Жителей близлезащих городов эвакуировали, радиоактивному излучению подверглись около 600 000 человек, прежде всего ликвидаторы катастрофы.

В результате аварии из сельскохозяйственного пользования выведено около 5 млн га земель, а вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения. В настоящее время над разрушенным четвертым четвертым энергоблоком АЭС установлен саркофаг - новый безопасный конфайнмент, запущенный в эксплуатацию в июле 2019 года.

Фото: ЧАЭС (Getty Images)

Война и Чернобыль: хронология событий

Рано утром 24 февраля 2022 года Российская Федерация напала на Украину. Вечером в первый же день войны появилась информация о готовящемся Россией теракте на территории Чернобыльской АЭС.

"Есть оперативные данные о том, что несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, спровоцировать мощную экологическую катастрофу", - заявлял советник главы ОП Михаил Подоляк.

Позже Подоляк сообщил, что Украина потеряла контоль над Чернобыльской зоной - российские войска захватили ЧАЭС после вторжения с территории Белоруссии. В связи с чем, Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты ЧАЭС в зоне отчуждения. Работники ЧАЭС оказались в заложниках, но станция продолжила работу.

Оккупанты находились на территории ЧАЭС пять недель. За это время появлялась информаци о локальных пожарах в Чернобыльской зоне, потушить которые Украина не могла из-за оккупантов. Кроме того, станция оставалась без электричества, которое необходимо в частности, для охлаждения отработанного топлива.

31 марта "Энергоатом" сообщил, что на территории ЧАЭС нет российских войск, они сняли осаду со Славутича (города энергетиков станции) и заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции. Уже 2 апреля над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг.

Находясь в Чернобыльской зоне длительное время и без необходимой защиты оккупанты вероятно получали высокие дозы внешнего и внутреннего облучения. В частности, они перемещались на бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону "Рыжий лес" и подняли облака радиоактивной пыли. Рабочие с ЧАЭС рассказывая Reuters о днях под оккупацией отмечали, что некоторые российские солдаты не слышали о Чернобыльской катастрофе.

После того как российские войска покинули Чернобыль украинскому Генштабу стало известно, что у оккупантов распространяются панические настроения из-за радиационного облучения в Чернобыльской зоне,а жителям белорусского поселка Брагин рекомендовали избегать контактов с войсками РФ, которые отошли из Чернобыля.

Что говорит МАГАТЭ

Российская армия оккупировала Чернобыль в течение пяти недель, прежде чем покинуть станцию 31 марта. С 10 до 20 марта у МАГАТЭ не было связи с ЧАЭС. Все это время Украина сообщала экспертам о ситуации на ЧАЭС. В годовщину Чернобыльской катастрофы миссия экспертов МАГАТЭ под руководством главы Рафаэля Гросси планирует посетить объект для оценки ядерной, физической и радиационной безопасности, а также доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий агентства.

"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первоочередное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку агентство стремится восстановить регуляторный контроль над АЭС и обеспечить ее безопасную и надежную эксплуатацию", - сказал Гросси.