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У Чернівцях біля школи сталася стрілянина під час затримання: є жертви

Фото: у Чернівцях сталася стрілянина під час затримання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Чернівцях під час затримання злочинця один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, наразі підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку.

"Операція з затримання злочинця триває", - додав він.

Як пише suspilne.media, вулицю Воробкевича поблизу школи №27 у Чернівцях, де трапилась стрілянина, перекрили. Там працюють правоохоронці.

"У поліції подію поки не коментують. Повідомили лише те, що інформація про поранених чи загиблих дітей - фейк", - додають журналісти.

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Чернівці