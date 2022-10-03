У Чернівцях біля школи сталася стрілянина під час затримання: є жертви

В Чернівцях під час затримання злочинця один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Стрілянина відбулася біля однієї зі шкіл, операція триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, наразі підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку.
"Операція з затримання злочинця триває", - додав він.
Як пише suspilne.media, вулицю Воробкевича поблизу школи №27 у Чернівцях, де трапилась стрілянина, перекрили. Там працюють правоохоронці.
"У поліції подію поки не коментують. Повідомили лише те, що інформація про поранених чи загиблих дітей - фейк", - додають журналісти.