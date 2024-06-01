В Чернівцях напали на представника ТЦК: військовий вдарив у відповідь

Напади на представників ТЦК

Нагадаємо, ми повідомляли, що наприкінці квітня у Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця ТЦК. Тоді військовий, щоб захиститися, відкрив вогонь.

Крім того, ми писали, що схожий випадок стався у Дніпропетровській та Харківській областях.

До того ж вчора ми писали, що в Чернівецькій області під час проведення військовослужбовцями заходів з оповіщення представників ТЦК "задули" з газового балончика.

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