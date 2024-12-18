У Чернівцях двоє неповнолітніх жорстоко побили студента: що відомо

У суботу, 14 грудня, двоє неповнолітніх хлопців побили студента у Чернівцях. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції в Чернівецькій області.

Двоє жителів обласного центру проникли до кімнати гуртожитку 16-річного студента Чернівецького фахового навчального закладу. Ймовірно, нападники перебували у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, це були хлопці у віці 14 і 17 років. Правоохоронці також встановили, що потерпілий самостійно впустив їх через вікно гуртожитку.

"Під час спілкування, між неповнолітніми виник конфлікт, у ході якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон", - зазначили в поліції.

Відомо, що потерпілий студент наразі перебуває у лікарні зі струсом мозку та синцями по всьому тілу. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Досудове розслідування триває.