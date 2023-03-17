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В Чернівцях чоловік з гранатою прийшов до апеляційного суду

Фото: В Чернівцях чоловік з гранатою прийшов в суд (t.me/molbuk)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернівцях чоловік прийшов до апеляційного суду з гранатою та травматичним пістолетом. Після перемовин з правоохоронцями, він добровільно віддав зброю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Чернівецький промінь".

Через інцидент було евакуйовано дітей зі школи, яка розташована поруч з будівлею суду. Правоохоронці перекрили вулицю.

Як пише видання, в апеляційному суді розглядалась справа під час якої засудили чоловіка до 5 років. Батько засудженого взяв гранату й почав погрожувати підірвати її.

Офіційних коментарів щодо інциденту наразі немає.

Оновлено о 15:14

Як розповів начальник ГУНП у Чернівецькій області Руслан Дударець, чоловік намагався потрапити до апеляційного суду з гранатою, однак після перемовин з правоохоронцями - добровільно її здав.

"До Апеляційного суду на судове засідання прийшов батько засудженого. Дізнавшись, що сину змінили міру запобіжного заходу на взяття під вартою, він хотів пройти до нього у залу судового засідання. На пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Чоловік дістав з кишені гранату і показав її”, - розповів Дударець.

Батько засудженого вийшов до вхідних дверей суду. Правоохоронці провели з ним перемовини після чого він добровільно віддав гранату й травматичний пістолет.

"Чоловік нікому не погрожував, але висловив невдоволення, що сину призначили такий жорсткий вирок”, - додав начальник ГУНП.

За словами правоохоронців, чоловік є військовослужбовцем. Через інцидент йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Чернівці