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У Чернівецькій області двоє з мачете напали на прикордонника, він застосував пістолет

Фото: спікер ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Двоє невідомих, озброєні мачете, напали на прикордонника в Чернівецькій області. Він був вимушений захищатися пострілами з пістолету.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21:00 на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією", - розповів він.

За словами спікера, нападників було двоє і при собі "вони мали певні засоби", які застосовували проти прикордонника.

"З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликано медиків. Повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії", - зазнчив Демченко.

Що цьому передувало

Декількома годинами раніше інформація про напад на прикордонника на кордоні з Румунією з'явилась у соцмережах. Про це випадок розповів у своєму Telegram-каналі журналіст ВІталій Глагола. 

За його даними, дві особи з мачете та газовим балончиком напали н військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі. Своєю чергою, він застосував пістолет "Макарова", вбивши одного нападника та поранивши іншого.

 

Не перший випадок

Раніше, у травні, в Закарпатській області невідомі напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли на територію Румунії.

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