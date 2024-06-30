У Чернівецькій області двоє з мачете напали на прикордонника, він застосував пістолет

"Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21:00 на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією", - розповів він.

За словами спікера, нападників було двоє і при собі "вони мали певні засоби", які застосовували проти прикордонника.

"З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликано медиків. Повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії", - зазнчив Демченко.

Що цьому передувало

Декількома годинами раніше інформація про напад на прикордонника на кордоні з Румунією з'явилась у соцмережах. Про це випадок розповів у своєму Telegram-каналі журналіст ВІталій Глагола.

За його даними, дві особи з мачете та газовим балончиком напали н військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі. Своєю чергою, він застосував пістолет "Макарова", вбивши одного нападника та поранивши іншого.