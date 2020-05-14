В Черниговской области зафиксировали вспышку COVID-19: заболели сразу 16 человек

В Черниговской области зафиксировали значительный рост новых заболеваний коронавирусом COVID-19, подтверждено сразу 16 случаев. Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

Сообщается, что среди новых случаев девять жителей Чернигова, еще шесть человек - из Бобровицкого района. 15 больных проходят лечение дома, еще один заболевший из Бобровицкого района был госпитализирован.

"ПЦР-тест подтвердили инфицирование у 9 жителей города Чернигов. Из них 5 человек входят в список контактных лиц. По четырех случаях сейчас проводится эпидрасследование. Известно, что одна из заболевших - медик мобильной бригады. Подтвержден коронавирус также у 6 жителей Бобровицкого района. 5 больных - из числа контактных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки повторные ПЦР-тесты показали отрицательный результат у троих пациентов из Чернигова.

Всего в области заболели COVID-19 96 человек, выздоровели 22 пациента, еще 6 - умерли.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 422 новых случаев коронавируса, что на 20 больше, чем днем ранее. Всего в стране заболели 16 847 человек.

Также сообщалось, что за 13 мая в Украине впервые выздоровели от COVID-19 большее число людей, чем заболели. Так, вылечились 427 пациентов.