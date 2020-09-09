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В Черниговской области зафиксировали антирекорд по новым зараженным COVID-19

Чернигов, Среда 09 сентября 2020 02:59
В Черниговской области зафиксировали антирекорд по новым зараженным COVID-19
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом в Черниговской области. Всего обнаружили 112 новых случаев.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

Так, 21 новый случай обнаружен в Борзнянском и столько же в Носовском районах, 18 - Бобровицком, 14 - в Чернигове, по 8 случаев в Нежине и Прилуцком районе, по 4 случая в Ичнянском, Нежинском и Сновском районах, три случая в Коропском районе , два - в Сребнянском, по одному - в Прилуках, Козелецком, Менском, Новгород-Северском и Рипкинском районах.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине 2484 случаев инфицирования коронавирусом, из них 40 летальных случаев и 9 умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

РБК-Украина писало, что с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В частности, в "красной" зоне оказался Бобровицкий район Черниговской области.

Напомним, в Черновицкой области от коронавируса скончались уже более 300 человек.

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