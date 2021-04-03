В Черниговской области в учебном центре "Десна" застрелился контрактник

Вчера утром, 2 апреля, один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре "Десна" Черниговской области. Он прибыл на обучение месяц назад.
Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.
"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.
"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - добавили в учебном центре.
Ранее сообщалось, что на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.
РБК-Украина писало, что 2 апреля на Донбассе вследствие обстрелов ранены двое украинских военных.