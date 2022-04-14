В Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине: водитель погиб

Трагедия произошла около 15:00 13 апреля. Полицейские установили, что 42-летний местный житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь по полю к селу, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

"Полиция призывает граждан быть крайне внимательными и осторожными! Особенно - на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск", - говорится в сообщении.