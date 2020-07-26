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В Черниговской области в результате взрыва погиб работник райсовета

Нежин, Воскресенье 26 июля 2020 00:04
В Черниговской области в результате взрыва погиб работник райсовета
Фото: поврежденный автомобиль (suspilne.media)
Автор: Инна Собора

Мужчина подорвался возле собственного автомобиля

В Нежине Черниговской области в результате взрыва возле автомобиля погиб мужчина. Погибший 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде.

Об этом сообщает "Общественное".

Погибшему было 53 года. В полиции сообщили, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно, там что-то чинил, и взорвался взрывоопасный предмет. Что именно взорвалось - пока неизвестно. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля

Полиция открыла уголовное производство по статье 115, части 1 – умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцяти лет.

Ранее сообщалось, что в Житомире ночью неизвестные бросили гранату во двор дома, в результате чего она взорвалась.

РБК-Украина писало, что у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве взорвался неустановленный предмет.

РБК-Украина писало о двух взрывах в кафе Полтавы.

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