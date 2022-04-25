UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черниговской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток

Фото: в Черниговской области погиб подросток из-за взрыва неизвестного устройства (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Бахмаче Черниговской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб 15-летний подросток. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

По данным правоохранителей, 25 апреля, находясь в собственном доме, подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Его сразу госпитализировали, однако через несколько часов он скончался.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В полиции предупредили жителей области, что приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам и снарядам категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо вызвать правоохранителей и спасателей.

Фото: в Черниговской области погиб подросток из-за взрыва неизвестного устройства (facebook.com/policechernigivshchini)

Напомним, 23 апреля в Харьковской области на мине подорвались двое мужчин.

Отметим, ранее в Киевской области лесники подорвались на противотанковой мине, один из них погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна в УкраинеВторжение России в Украину