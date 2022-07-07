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В Черниговской области из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами

Фото: в Черниговской области из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Черниговской области из реки вытащили два вражеских танка. В них обнаружили тела "законсервированных" оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".

Вражеские танки вытащили из реки на территории Менской общины.

Фото: в Черниговской области из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами (facebook.com/kommander.nord)

Один из танков, а именно Т-72 - утонул еще в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух оккупантов, однако место механика-водителя было пустым.

"Машина утонула вверх гусеницами, поэтому те, кто находился в башне, к счастью, были обречены на гибель", - пишет пресс-служба командования.

Другой Т-72 вытащили 6 июля. Внутри обнаружили полный экипаж оккупантов - трех "законсервированных" россиян.

Фото: в Черниговской области из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 российских оккупантов.

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