Вражеские танки вытащили из реки на территории Менской общины.

Фото: в Черниговской области из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами (facebook.com/kommander.nord)

Один из танков, а именно Т-72 - утонул еще в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух оккупантов, однако место механика-водителя было пустым.

"Машина утонула вверх гусеницами, поэтому те, кто находился в башне, к счастью, были обречены на гибель", - пишет пресс-служба командования.

Другой Т-72 вытащили 6 июля. Внутри обнаружили полный экипаж оккупантов - трех "законсервированных" россиян.

Фото: в Черниговской области из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами (facebook.com/kommander.nord)