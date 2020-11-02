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В Черниговской области прокурор устроил ДТП, есть погибшие

Автор: Роман Тверденко

В Черниговской области один из местных прокуроров устроил ДТП. В происшествии погибли двое человек.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что утром 2 ноября возле пгт Березная руководитель одной из прокуратур выехал на автомобиле "Акура" на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗом". Водитель и пассажирка "ВАЗа" погибли на месте.

Прокурор задержан и против него открыто уголовное дело по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, приведшее к жертвам)

Напомним, сегодня в Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Также сообщалось, что 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили травмы.

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