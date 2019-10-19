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В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 14:03
В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пострадавший умер на месте от полученных травм

В Черниговской области вечером 18 октября полицейский насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Сосницы. По данным полиции, сержант находился вне службы, когда сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении на неосвещенном участке дороги.

"От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв", - говорится в сообщении.

По данному факту Государственное бюро расследований открыло дело за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Руководство ГУНП в Черниговской области назначило проведение служебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило двум полицейским Василькова Киевской области подозрения в пытках. Речь идет об инциденте в декабре 2018 года, когда во время дежурства на остановке полицейские в ходе словесной перепалки применили к мужчине слезоточивый газ, нанесли ему множество ударов ногами и руками, а также два удара в лицо прикладом автомата. После этого они надели на потерпевшего наручники, отвезли его в безлюдную местность за город, где продолжили избивать.

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