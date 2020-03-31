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В Черниговской области подтвердили третий случай заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 21:55
В Черниговской области подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больного госпитализировали в Корюковскую центральную районную больницу

В Черниговской области лабораторно зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

По его словам, больного госпитализировали в Корюковскую центральную районную больницу.

"У госпитализированного в Корюковскую ЦРБ больного лабораторно подтвердили коронавирус. Установлено 12 контактных лиц, все они находятся в самоизоляции. Корюковская ЦРБ обеспечена необходимым оборудованием и медикаментами", - сообщил глава области.

У госпіталізованого до Корюківської ЦРЛ хворого лабораторно підтвердили коронавірус Встановлено 12 контактних осіб, всі...

Опубліковано Андрієм Прокопенком Вівторок, 31 березня 2020 р.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Украине официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусом. Так, больше всего инфицированных в городе Киев - 107 человек. Далее следуют Черновицкая (90 человек), Тернопольская (78 человек) и Киевская (52 человека) области.

По состоянию на утро 31 марта в ЦОС поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 2642 сообщений о подозрении на коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, вирус диагностировали у мэра города Монастырисска Тернопольской области Андрея Старуха.

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