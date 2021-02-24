В Черниговской области началась COVID-вакцинация

По его словам, прививаться ему было не страшно, он чувствует себя хорошо.

"Страшно болеть, страшно видеть, как пациенты и близкие люди болеют и, к сожалению, умирают. Человечество не придумало в борьбе с массовыми болезнями ничего лучше вакцинации", - заявил Кузин.

Глава Черниговской ОГА отметила, что область получила 6800 доз вакцины, первыми добровольно сделали прививку 10 медиков областной больницы.

"Важно заботиться о медиках, которые работают с COVID-положительными", - подчеркнула Коваленко.

В первую очередь в Черниговской области будут вакцинировать медицинских работников, которые работают с коронавирусными больными, затем - социальных работников и людей, которые находятся в гериатрических заведениях.