В Черниговской области на мине подорвался трактор: водитель погиб

В селе Киенка под Черниговом трактор во время полевых работ наехал на противотанковую мину. Водитель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Водителя трактора в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.

Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М.

Напомним, тракторист во время проведения полевых работ в Киевской области наехал на взрывное устройство. Инцидент произошел в освобожденной от оккупантов Макаровской поселковой общине.

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