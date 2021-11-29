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Под Черниговом полицейского подстрелили во время охоты: он умер в больнице

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 ноября в результате огнестрельного ранения в больнице скончался сотрудник полиции. Его накануне подстрелили во время охоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"28 ноября около полудня поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде, на охоту он поехал с тремя товарищами.

Как предварительно установили правоохранители, во время охоты 39-летний мужчина выстрелил из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

Сейчас ГБР выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 УКУ (убийство по неосторожности), что наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Черниговская область