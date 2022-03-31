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Под Черниговом погиб муж нардепа Стефанишиной

Фото: погиб мужчина нардепа Стефанишиной (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Под Черниговом от российского снаряда погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной. Трагическое событие произошло 30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанишину в Facebook.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно", - заявил парламентарий.

Напомним, в боях под Киевом 24 марта погибли публицист Сергей Заиковский и сотрудник пресс-службы Министерства ветеранов Денис Котенко.

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