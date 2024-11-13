У Чернігові затримали агента російської розвідки. Він планував вбивства військових ЗСУ

Так, кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, у Чернігові.

"Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, що розглядав як "тестові місії", а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зрадника

Ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у Telegram.

Спочатку на замовлення ГРУ РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

"Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни", - зазначили в СБУ.

Планував вбивства військових

Далі, як він зізнався співробітникам СБУ, заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

"Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе. Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента", - додали у відомстві.

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.