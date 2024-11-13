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У Чернігові затримали агента російської розвідки. Він планував вбивства військових ЗСУ

Фото: у Чернігові затримали агента російської розвідки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російської розвідки. Він вчиняв підпали у Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, у Чернігові.

"Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, що розглядав як "тестові місії", а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про зрадника

Ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у Telegram.

Спочатку на замовлення ГРУ РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

"Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни", - зазначили в СБУ.

 

Планував вбивства військових

Далі, як він зізнався співробітникам СБУ, заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ. 

"Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе. Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента", - додали у відомстві.

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ в Україні

Українські спецслужби постійно затримують російських агентів в Україні.

Наприклад, нещодавно правоохоронці затримали агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві. Вони виявилися жителями Запоріжжя.

Крім того, СБУ затримала "крота" російської розвідки в одному з військкоматів Волинської області. ГРУ вийшло на нього через родичів у Росії.

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