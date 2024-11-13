ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігові затримали агента російської розвідки. Він планував вбивства військових ЗСУ

Україна, Середа 13 листопада 2024 11:27
UA EN RU
У Чернігові затримали агента російської розвідки. Він планував вбивства військових ЗСУ Фото: у Чернігові затримали агента російської розвідки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російської розвідки. Він вчиняв підпали у Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, у Чернігові.

"Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, що розглядав як "тестові місії", а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зрадника

Ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у Telegram.

Спочатку на замовлення ГРУ РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

"Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни", - зазначили в СБУ.

Планував вбивства військових

Далі, як він зізнався співробітникам СБУ, заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

"Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе. Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента", - додали у відомстві.

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ в Україні

Українські спецслужби постійно затримують російських агентів в Україні.

Наприклад, нещодавно правоохоронці затримали агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві. Вони виявилися жителями Запоріжжя.

Крім того, СБУ затримала "крота" російської розвідки в одному з військкоматів Волинської області. ГРУ вийшло на нього через родичів у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Чернігів Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа